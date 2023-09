Forzano la porta della tabaccheria, ma l'allarme mette in fuga i ladri

Beffati dal. Quando pensavano che fossero in dirittura d'arrivo, i ladri, molto probabilmente disorientati e, a quel punto, anche intimoriti che l'allarme potesse aver già fatto scattare la vigilanza e le forze dell'ordine locali, hanno valutato che non ci si potesse attardare e, quindi, se la sono data a gamba.È accaduto a Giovinazzo, nel corso della notte appena trascorsa, intorno alle ore 02.00: nel mirino di alcuni individui - quanti non è al momento chiaro - è finita la tabaccheria sita all'interno della stazione ferroviaria, già ripulita lo scorso 25 marzo . E se meno di sei mesi fa praticarono un foro nella parete prima di dileguarsi con il bottino, stavolta hanno cercato di introdursi nel locale dopo aver forzato la grata esterna di ferro e manomesso la porta d'ingresso,Il sistema d'allarme, infatti, radiocollegato con l'istituto di vigilanza, ha subito allertato la pattuglia, già in zona per i consueti controlli, sopraggiunta per un intervento assieme ai proprietari dell'esercizio commerciale, ma la banda, a mani vuote, si era già dileguata. Sul posto, per un sopralluogo, sono arrivati anche i. La merce, fortunatamente, non è stata arraffata: i malviventi non hanno avuto il tempo sufficiente per eseguire il colpo e sono fuggiti, dileguandosi.Questa volta, per fortuna, il furto è rimasto solo nelle intenzioni: restano gli infissi danneggiati, per un valore ancora in fase di quantificazione. Sul caso indagano i militari della. Al vaglio le: attraverso i filmati, infatti, si potrebbe risalire alla identità degli autori del gesto.