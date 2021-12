Forte scossa di terremoto in Lombardia: la testimonianza di un giovinazzese

Forte scossa di terremoto avvertita questa mattina, 18 dicembre, alle 11.34, in diverse zone della Lombardia, di intensità pari a 4.4 della scala Richter. L'epicentro è stato registrato anella bergamasca, a 26 chilometri di profondità. Secondo l'vi sarebbe stata una seconda oscillazione alle 11.57 di magnitudo nettamente inferiore, pari al 2.2.Tanta gente, non solo nelle province di Bergamo e Brescia, ma anche a Milano, è uscita in strada dopo aver avvertito nitidamente la prima scossa. Non si registrano, al momento, danni a persone, ma la paura è stata tanta.Noi abbiamo rintracciato, giovinazzese che lavora in uno studio di architettura nei pressi di piazza Prealpi, nel capoluogo meneghino, il quale ci ha raccontato quei momenti: «Ero insolitamente in studio al sabato, per completare un lavoro. All'improvviso ho iniziato ad avvertire la vibrazione del pavimento - ci ha confermato - ed ho ipotizzato fosse legato ai tram o alla metro, essendo l'ufficio al piano terra. Ma ho capito in una frazione di secondo che si trattava di altro, quando hanno iniziato a vibrare gli infissi e l'albero di Natale allestito ha oscillato in maniera evidente. Il tutto è durato qualche secondo, ma è sembrato lungo. In strada in realtà non so quanti possano averlo avvertito - ha aggiunto - ma negli stabili sono in tanti ad aver vissuto momenti di panico e ci sono amici che sono scappati via dai loro appartamenti. Non è stato affatto piacevole e so che probabilmente vi saranno altre scosse d'assestamento nelle prossime ore».Altre testimonianze di nostri corregionali raccontano di oscillazione di tavoli, sedie, infissi e lampadari con un rumore sordo in sottofondo.Intanto nella provincia di Bergamo ed in quella di Milano sono in corso accertamenti sugli edifici più datati, mentre non sarebbe a rischio lo svolgimento della partita di serie A, in programma alle 15.00, tra Atalanta e Roma.