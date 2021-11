Appuntamento fissato per venerdì 19 novembre alle ore 18.30

Sono due dei temi più caldi nell'agone politico, ma lo sono ancor di più tra i cattolici.Domani, venerdì 19 novembre, nell'Auditorium "don Tonino Bello" della Parrocchia Immacolata, a partire dalle 18.30 si terrà il convegnoorganizzato dall'Osservatorio per la Legalità e la difesa del Bene Comune di Giovinazzo.Alla tavola rotonda porteranno le loro esperienze Corrado Mandreoli, della Onlus ResQ - People Saving People, Edgardo Bisceglia della Caritas diocesana di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Valentina Ancona ed Eneida Kalaj del Progetto SAI "I Care" del Comune di Giovinazzo, Chiara D'Oronzo e Silvia Godelli Refugees Welcome Italia. A moderare ci sarà Giuseppe Mastropasqua, coordinatore dell'Osservatorio per la Legalità e la difesa del Bene Comune di Giovinazzo.