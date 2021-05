Fondazione Gimbe: calo dei contagi del 31,7% in Puglia nell'ultima settimana

Dopo alcune settimane molto difficili tra marzo e aprile, la Puglia vede finalmente una situazione in costante e sostanziale miglioramento dal punto di vista dei contagi: calano ancora i contagi nella settimanalo specifica laspiegando che vi è stata una diminuzione del, e i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono passati da 931 a 775.Restano sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (18% contro il 27% di una settimana fa) e terapia intensiva (14% contro 21%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione pugliese con ciclo completo è pari al 17,8% a cui aggiungere un ulteriore 19,9% con sola prima dose con il 37,7% dei pugliesi è coperto dai rischi di malattia grave.Il dato delle ospedalizzazioni è sempre più allineato rispetto a quello nazionale: a livello di posti in rianimazione la Puglia è al pari proprio con il valore medio tra tutte le regioni, mentre risulta ancora leggermente oltre per i ricoveri ordinari (18% la Puglia e 13% Italia). In ogni caso, si tratta di un tasso di occupazione ampiamente più basso rispetto alle soglie critiche del 30% per le terapie intensive e del 40% per i ricoveri.Sono invece 2.206.392 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 del 28 maggio dal report del Governo nazionale), pari al 93.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.363.815.