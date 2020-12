Foggiano, Bat e zona murgiana arancione? Emiliano ci pensa

Quanto stabilito con efficacia da domenica 6 dicembre non cambierà, almeno per il momento: la Puglia sarà zona gialla. Il Presidente della Regioneha comunicato ieri chiaramente l'intenzione di chiedere al Ministro della Salute Roberto Speranza la successiva ricollocazione della«Non mi tranquillizza il fatto che il sistema sanitario pugliese non sia più sotto pressione come qualche giorno fa. Non mi tranquillizza che le nostre terapie intensive e i reparti Covid siano disponibili per nuovi ricoveri», ha spiegato Emiliano. «La nostra capacità ospedaliera non può essere la motivazione per abbassare la guardia sul controllo dei contagi. Gli operatori sanitari sono stanchi e non possiamo pensare di lasciare solo agli ospedali il compito di fronteggiare la situazione. Anche molti Sindaci lamentano la difficoltà delle Forze dell'ordine di far rispettare ai cittadini le norme anti-Covid», ha affermato. «ha evidenziato.Ieri sera, sabato 5 dicembre, era in programma una videoconferenza con altri amministratori locali per la definizione di una bozza del provvedimento da sottoporre a Speranza, comprendente le coperture per i ristori alle aziende che avranno limitazioni operative a causa della proroga della zona arancione.«L'eventuale ordinanza a mia firma prenderà efficacia nella prossima settimana con il dovuto preavviso», ha specificato Emiliano, che venerdì ha provveduto ad assegnare ai medici di famiglia e i pediatri di libera scelta il compito di assistere i positivi Covid presso il loro domicilio,