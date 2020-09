Festività dei SS. Cosma e Damiano, Novena dal 17 al 25 settembre in Cattedrale

LA SOLENNE CELEBRAZIONE DEL 26 SETTEMBRE

È in corso da ieri, 17 settembre, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, laconosciuti e venerati dal popolo con il titolo di Santi Medici. La pratica devozionale coinvolgerà parrocchiani e devoti fino a venerdì 25 settembre, in preparazione della Festa Liturgica di sabato 26 settembre.Il periodo festivo è stato inaugurato già ieri con il giro per la città dellamentre nel pomeriggio alle ore 18.15 veniva recitato il Santo Rosario meditato a partire dai testi delladi San Giovanni Paolo II ed alle 19.00 veniva officiata la Celebrazione Eucaristica con la Novena. Un programma che si ripeterà questa sera e le prossime fino al 25, giorno in cui durante la Santa Messa delle 19.00 verranno nominati i nuovi associati.Il clima festivo proseguirà anche domenica 27 con i seguenti appuntamenti: ore 10.30 Santa Messa, ore 17.30 Esposizione Solenne dell'Eucaristia e Adorazione Personale, ore 18.30 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica e infine ore 19.00 Santa Messa di ringraziamento, in cui verranno ricordati gli associati defunti.In concomitanza con la, spazio verrà dato non solo alla preghiera ma anche alla generosità concreta con le, previste per sabato 26 e domenica 27. In entrambe le date, comprando piante di fiori si potrà contribuire all'acquisto di un nuovo defibrillatore a beneficio delPer tutta la durata della Novena e nelle giornate festive,e lainvitano i fedeli a rispettare le norme anti-Covid, mantenendo la distanza di minimo un metro e indossando la mascherina.