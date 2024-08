Festa Patronale con la pioggia? Il meteo domenicale a Giovinazzo

Powered by

DOMENICA 18 AGOSTO

Dovrebbe essere salva la processione serale. Il meteo domenicale su Giovinazzo indica piogge anche consistenti al mattino, a spazzar via l'odiosa calura che ha attanagliato la città dagli inizi di luglio. Schiarite ampie all'ora di pranzo e massime purtroppo ancora sui 35°.Al pomeriggio possibili altri scrosci accompagnati da ventilazione moderata da est/nord-est. Mare poco mosso.A sera, però, dovrebbero esserci altre schiarite e la processione della sacra icona di Maria SS di Corsignano sembra salva, forse si dovrà partire leggermente in ritardo. Piogge intense sono attese per lunedì 19, da martedì 20 agosto calo termico.SOLE - Sorge: 6:03, Tramonta: 19:47LUNA - Leva: 19:26, Cala: 3:56 - Luna piena