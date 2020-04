Festa della Liberazione, il programma comunale

Sobria ma intensa. Sarà così la cerimonia che celebrerà a Giovinazzo ladal Nazifascismo in tempi di pandemia da Coronavirus.Alle ore 12.00 il Sindaco,si recherà in Villa Comunale "Giuseppe Palombella" per deporre una corona d'alloro ai piedi del Monumento ai Caduti.Di rientro a Palazzo di Città, il primo cittadino onorerà la memoria di, partigiano giovinazzese, deponendo un'altra corona d'alloro sotto la targa commemorativa presente nell'androne del Municipio.Intanto, l', viste le restrizioni per l'emergenza sanitaria, ha chiesto a tutti i giovinazzesi di inviare video o foto in cui riprendono i loro festeggiamenti. Un modo virtuale, al passo con un tempo buio, ma non meno intenso di rendere omaggio alla Resistenza.