Ferragosto rovente su Giovinazzo: punte di 37°

Ferragosto con alte temperature su Giovinazzo, dove si toccheranno anche iAl mattino cielo sereno, sole e ventilazione moderata occidentale. Poi quasi calma del mare, ideale per una giornata in spiaggia. Ma attenzione ai picchi di caldo: si toccheranno punte di 37.5° e per tutto il pomeriggio la colonnina di mercurio indicherà 33-34°.Calma di vento a sera, quando il cielo sarà stellato ed il termometro indicherà ancora 30°. Minime della notte sui 23°. Caldo intenso che persisterà sino a domenica, giornata della festa patronale esterna in onore di Maria SS di Corsignano.SOLE - Sorge: 6:00, Tramonta: 19:52LUNA - Leva: 17:03, Cala: 0:39 - Gibbosa crescente