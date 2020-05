Fase 2, PrimaVera Alternativa lancia l'allarme

«La Fase 2Si alza forte la voce dianche dalle pagine social, per mettere in evidenza quanto sta accadendo a Giovinazzo ed in diversi comuni pugliesi ed italiani.Dal direttivo guidato da Girolamo Capurso cercano di ribadire le regole da seguire e ammoniscono sui comportamenti che in nessun modo bisogna tenere: «Ci si può spostare - scrivono - solo per specifici motivi, al massimo per fare un po' di attività motoria o per incontrare brevemente i congiunti, sempre dotati di presidi e con mille cautele. Troppe persone, invece, stanno interpretando l'allentamento delle misure più restrittive della Fase 1Mascherine che non ci sono o sono male utilizzate, irresponsabilità di anziani e comitive di ragazzini (che abbiamo riscontrato anche noi) non lasciano tranquilli il movimento d'opposizione: «C'è troppa gente in giro, in piazza, sui lungomari, talvolta senza mascherina e pericolosamente assembrata in capannelli o seduta in gruppo sulle panchine - denuncia PVA -! Troppo spesso la pur sacrosanta ripresa dell'attività sportiva o motoriacome previsto dalla legge! Troppe comitive di ragazzini minorenni girano per la città, pericolosamente non attenendosi alle norme sul distanziamento sociale! È bene ribadire - è il monito totalmente condiviso dalla nostra redazione - che l'emergenza sanitaria non è affatto cessata!».Nessuno può abbassare la guardia, pena ripiombare nella Fase 1 e dover fare il conto nuovamente con ospedali pieni e terapie intensive sottoposte a carichi che potrebbero non sopportare.«Siamo in un momento decisivo - continuano da PVA - perché dai comportamenti attuali, oltre alla nostra salute, dipende la possibilità che la stagione estiva possa in qualche modo decollare!Non dimentichiamo che siamo una comunità i cui destini sono legati l'uno a quello dell'altro - rimarcano - e che in gioco ci sono poste altissime: la salute e la ripresa economica della nostra città».Poi la richiesta, alle istituzioni locali e regionali, affinché anch'esse facciano fino in fondo la loro parte. C'è bisogno, insomma, di tornare a controlli nuovamente più serrati, soprattutto ora.«Chiediamo - scrive- che sia innalzato il livello dei controlli, in questi giorni affievolito, anche per rispetto di chi, con grande senso responsabilità, si attiene alle regole! E non sarebbe giusto che a pagare l'incoscienza di pochi sia tutta la città!», è la loro conclusione.PVA non intende instaurare una "caccia all'uomo", nient'affatto. Intende far sì che la guardia torni altissima e che ciascuno davvero torni a comportarsi in maniera corretta. Se non ci atterremo alle nuovo regole con scrupolo, non andrà tutto bene.