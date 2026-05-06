Fake news e truffe, a Giovinazzo un incontro tenuto da facilitatori digitali

Sarà un argomento di grande interesse quello di cui si parlerà mercoledì prossimo 6 maggio, alle ore 16.00, alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo, in un incontro organizzato dall'Assessorato alla Digitalizzazione del Comune di Giovinazzo.«Come difendersi nel mare del web: fake news, truffe e la patente di verità» è il titolo del secondo appuntamento del progetto di formazione gratuito organizzato dall'Ambito Territoriale Molfetta- Giovinazzo per allargare il più possibile la conoscenza del mondo informatico e l'accesso ad internet.Un'occasione per informarsi su temi di grande attualità, ma anche un'opportunità per rivolgersi allo sportello facilitativo, attivo alla Cittadella, dove chiunque può rivolgersi per avere informazioni, delucidazioni e aiuto informatico su come ottenere tutti quei documenti digitali come Spid, Cie, etc. grazie alla presenza di facilitatori digitali di Giovinazzo.