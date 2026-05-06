Cellulare
Cellulare
Vita di città

Fake news e truffe, a Giovinazzo un incontro tenuto da facilitatori digitali

Appuntamento previsto domani alla Cittadella della Cultura

Giovinazzo - mercoledì 6 maggio 2026 13.30 Comunicato Stampa
Sarà un argomento di grande interesse quello di cui si parlerà mercoledì prossimo 6 maggio, alle ore 16.00, alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo, in un incontro organizzato dall'Assessorato alla Digitalizzazione del Comune di Giovinazzo.

«Come difendersi nel mare del web: fake news, truffe e la patente di verità» è il titolo del secondo appuntamento del progetto di formazione gratuito organizzato dall'Ambito Territoriale Molfetta- Giovinazzo per allargare il più possibile la conoscenza del mondo informatico e l'accesso ad internet.

Un'occasione per informarsi su temi di grande attualità, ma anche un'opportunità per rivolgersi allo sportello facilitativo, attivo alla Cittadella, dove chiunque può rivolgersi per avere informazioni, delucidazioni e aiuto informatico su come ottenere tutti quei documenti digitali come Spid, Cie, etc. grazie alla presenza di facilitatori digitali di Giovinazzo.
  • Comune
Gestione acque pluviali, al Comune di Giovinazzo 1milione e mezzo di euro. Sollecito: «Risultato eccellente»
6 maggio 2026 Gestione acque pluviali, al Comune di Giovinazzo 1milione e mezzo di euro. Sollecito: «Risultato eccellente»
Sconfitta in gara 2 dei playout per l’AFP Giovinazzo
4 maggio 2026 Sconfitta in gara 2 dei playout per l’AFP Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Gestione acque pluviali, al Comune di Giovinazzo 1milione e mezzo di euro. Sollecito: «Risultato eccellente» Gestione acque pluviali, al Comune di Giovinazzo 1milione e mezzo di euro. Sollecito: «Risultato eccellente» «Con questo cospicuo finanziamento regionale possiamo realizzare un  importante progetto per ampliare la nostra rete di gestione delle acque»
Il Comune vende i suoi gioielli Territorio Il Comune vende i suoi gioielli Un piano triennale per l’alienazione degli immobili
Quarti play-off andata, il Defender Giovinazzo C5 batte il Sulmona 2-1
3 maggio 2026 Quarti play-off andata, il Defender Giovinazzo C5 batte il Sulmona 2-1
Prime novità per l'edizione 2026 della Notte Bianca della Poesia a Giovinazzo
3 maggio 2026 Prime novità per l'edizione 2026 della Notte Bianca della Poesia a Giovinazzo
AFP Giovinazzo a caccia di punti per la salvezza
3 maggio 2026 AFP Giovinazzo a caccia di punti per la salvezza
"Esperienze d'arte ", a Giovinazzo i più piccoli alla scoperta del "black Picasso "
3 maggio 2026 "Esperienze d'arte", a Giovinazzo i più piccoli alla scoperta del "black Picasso"
Torna il sole su Giovinazzo e si va placando il vento
3 maggio 2026 Torna il sole su Giovinazzo e si va placando il vento
Defender Giovinazzo C5, al via i play-off per la serie A: c'è il Sulmona
2 maggio 2026 Defender Giovinazzo C5, al via i play-off per la serie A: c'è il Sulmona
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 2 all'8 maggio
2 maggio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 2 all'8 maggio
Tiramisù da primato mondiale a Londra: tra gli artefici anche un giovinazzese
1 maggio 2026 Tiramisù da primato mondiale a Londra: tra gli artefici anche un giovinazzese
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.