EVOLIO Expo 2026 a Bari: il convegno sul commercio estero dell'olio italiano

Una visione condivisa per unire politiche pubbliche, sviluppo territoriale, infrastrutture, filiera produttiva e strategie di penetrazione nei mercati esteri. È l'obiettivo del convegno organizzato da Italian Export Forum presieduto da Lorenzo Zurino inserito nel calendario eventi di EVOLIO Expo 2026 nella giornata di giovedì 29 gennaio.L'incontro – previsto per le ore 16.00 presso la Fiera del Levante di Bari - raduna importanti rappresentanti delle Istituzioni Nazionali e Regionali, vertici delle ZES e leader dell'industria olearia italiana.«Partiamo proprio dalla regione Puglia quale cuore dell'olivicoltura italiana - afferma Zurino - per lanciare un messaggio chiaro: l'export non è più solo una competenza nazionale, ma una missione territoriale, dove Regioni, Imprese ed Istituzioni lavorano insieme per trasformare l'eccellenza del Made in Italy - l'olio extravergine – in un motore stabile di crescita globale».Dal 29 al 31 gennaio, la seconda edizione della kermesse dedicata ad un'eccellenza del nostro patrimonio agroalimentare vede la presenza di oltre centocinquanta espositori presenti alla kermesse dedicata all'olio, a cui si aggiungono associazioni, enti, istituzioni ed una cinquantina di buyer internazionali dei settori GDO, retail e Ho.Re.Ca. provenienti da diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Brasile, Giappone, Germania ed Arabia Saudita.Patrocinata dal MASAF – ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, la manifestazione è organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante con il sostegno del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e del Dipartimento Sviluppo Economico, di Puglia Promozione e dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio.Alla tavola rotonda organizzata da Lorenzo Zurino - chiamato da più l'uomo dell'export per la sua profonda preparazione su ematiche legate al commercio di prodotti nostrani all'Estero - hanno confermato la presenza: Antonio Decaro - Presidente della Regione Puglia, Francesco Paollcelli - Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Gaetano Frulli - Presidente della Nuova Fiera del Levante, ﻿﻿Luciana di Bisceglie - Presidente della Camera di Commercio di Bari. La prima parte del simposio è moderata da Mimmo Mazza - Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.Alle ore 16.15 seguono gli interventi di Nicola Caputo - Consigliere del Ministero degli Affari Esteri alla Filiera Agricola, Glosi Romano - Coordinatore Ufficio di Missione ZES, Vincenzo Cuomo - Assessore della Regione Campania al Governo del territorio, Antonio Tranfaglia - Sindaco del Comune di Taurasi (AV) e Titolare FAM Oleificio-Frantoio, Nicola Di Nola - Direttore UNAPROL, Roberto Costa - Presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito (in collegamento da Londra), Marla Carmela Serluca - Assessore della Regione Campania all'agricoltura, Letizia Magaldi - Presidente Camera di Commercio del Messico in Italia (in collegamento da Guadalajara, Messico), Francesca Di Martino - Presidente IGP PUGLIA, Zetterino Monini - Presidente e AD Monini Spa, Nicola Allieta - CEO Mercato, Londra, Chiara Coricelli - Presidente & Coo di Pietro Coricelli SPA (in collegamento da Milano), Alessandro Simone - Country Manager LuLù GROUP International - Emirati Arabi Uniti, Alessandro Angelica - Responsabile Servizio Agribusiness e Green Transition.