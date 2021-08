Fine luglio di arresti a Giovinazzo. Idella, nell'ambito dei serrati servizi di controllo del territorio cittadino, hanno arrestato une un: il primo è stato trovato fuori dalla propria casa nonostante i domiciliari, al secondo è stata notificata un'ordinanza per maltrattamenti in famiglia.Nel primo caso, i militari, durante i controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive, hanno arrestato un, noto per reati legati allo spaccio di droga: gli uomini dell'lo hanno sorpreso all'esterno della propria abitazione di via Dogali, sebbene fosse tenuto a permanervi poiché in regime di domiciliari. L'uomo, che risponde di evasione, è comparso davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto senza però aggravare la misura: dovrà continuare a scontare i domiciliari.Stessa sorte è toccata ad un, a cui, considerati i pregressi penali caratterizzati da episodi violenti, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare del gip del: il provvedimento è stato adottato nell'ambito del, in accoglimento delle risultanze scaturite dopo che i militari hanno acquisito la notizia di reato relativa ai ripetuti maltrattamenti subiti dalla vittima, la compagna. L'uomo, al termine delle formalità, è stato ristretto ai domiciliari.Continuano incessantemente, dunque, i controlli tra la gente e per la gente del personale diretto dal maresciallo caponon solo intensificando i servizi, ma proponendo anchefra il centro, la città vecchia e le due riviere, al fine di garantire