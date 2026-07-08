Gianluca Memmi
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Eventi e cultura

Esce "L'eroe buono": un thriller psicologico crudo e spietato sulle ipocrisie contemporanee

Già ai vertici delle classifiche Amazon, il romanzo di Gianluca Memmi scardina i confini tra bene e male, affrontando nodi cruciali

Giovinazzo - mercoledì 8 luglio 2026 9.31
È disponibile nelle librerie digitali "L'eroe buono", il nuovo attesissimo romanzo di Gianluca Memmi. Nato da un soggetto cinematografico attualmente in fase di sviluppo, il libro si configura come un thriller psicologico teso, serrato e senza sconti, capace di sezionare con chirurgica lucidità le contraddizioni e le ipocrisie della società contemporanea.

La vicenda si sviluppa nel perimetro apparentemente rassicurante di un tranquillo paese di provincia. Qui vive una famiglia esemplare, stimata e rispettata da tutta la comunità. Un equilibrio perfetto che viene bruscamente spezzato da tre colpi di pistola. Quella che sembra la legittima difesa di un uomo per bene, intervenuto eroicamente per salvare i propri cari, si trasforma nel catalizzatore di una spirale torbida. Al centro della vicenda si ritrova, suo malgrado, una giovane giornalista, risucchiata in un vortice di violenze, denaro e perversioni dove nulla è come appare e ogni valore sembra avere un prezzo.

Successo di pubblico e critica su Amazon (Giugno 2026):
  • 1° in Classifica come Migliore Novità Editoriale nella categoria Thriller Erotici.
  • 3° in Classifica nella lista dei Best Seller della categoria Thriller Erotici Indipendenti.
Con una narrazione ricca di colpi di scena e dialoghi dal realismo graffiante, Memmi non si limita a costruire una macchina della suspense, ma solleva interrogativi urgenti e attualissimi: il diritto alla legittima difesa, la piaga della violenza di genere e il peso schiacciante del pregiudizio sociale. Il lettore viene così trascinato in un labirinto psicologico in cui i confini tra vittime e carnefici, tra bene e male, si confondono irrimediabilmente.

L'AUTORE

Gianluca Memmi (Casarano, 1977) è autore, sceneggiatore e interprete. Da oltre vent'anni esplora i linguaggi della narrazione, muovendosi con versatilità tra scrittura cinematografica, narrativa contemporanea e drammaturgia civile. La sua produzione teatrale scava spesso nelle pieghe della critica sociale e dell'animo umano, attraverso opere originali come "Una candela nell'ombra", "Spleen&Blues" e la narrazione d'impegno civile "AUT of mind". Già autore di romanzi e racconti, firma il soggetto cinematografico "L'eroe buono" (attualmente in fase di sviluppo), da cui trae origine questo potente romanzo.

  • Gianluca Memmi
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