Ennesima tartaruga spiaggiata, è strage di esemplari lungo la costa

è stata trovata morta ieri sulla spiaggia di Giovinazzo, nei pressi del camping Campofreddo. Lanciato l'allarme da alcuni bagnanti, sul posto sono giunti gli uomini dell', dellae i veterinari dell'Date le cattive condizioni di conservazione, l'esemplare - una femmina lunga(di carapace) con un peso di, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione - non potrà essere sottoposto ad alcuna necroscopia e la carcassa sarà smaltita in queste ore. «La tartaruga rinvenuta a Giovinazzo - fa sapere, del- è morta per annegamento dovuto alla fatica, perché non aveva ferite sul corpo».Le tartarughe marine, infatti, pur avendo la capacità di stare sott'acqua senza respirare per circa due ore, hanno la necessità di tornare in superficie per respirare: evidentemente l'animale, ennesima vittima dei pescatori,da cui non è riuscito a liberarsi, deve aver lottato per divincolarsi fino a lasciarsi annegare una volta sfinito dallo sforzo fisico.Vuol dire che quelle reti usate per la pesca sono state la sua prigione definitiva.Negli ultimisonomorte al largo e spinte a riva dalle mareggiate degli ultimi giorni lungo le spiagge dell'area metropolitana di Bari e della provincia di Barletta, Andria e Trani:Davvero un'ecatombe.