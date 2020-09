Energia elettrica a sbafo per 10 anni: 51enne torna in libertà

È tornato in libertà ilarrestato il 21 agosto scorso daicon l'accusa di furto di energia elettrica e sottoposto agli arresti domiciliari: a carico dell'uomo, difeso dall'avvocato, il giudice delha convalidato l'arresto senza disporre alcuna misura cautelare.Secondo le indagini, il giovinazzese, gravato da vari precedenti, si sarebbe appropriato per un lungo decennio, all'interno della propria casa (un piano terra in via sottotenente Magrone, alla periferia sud, nda), di energia elettrica che, tradotto in soldoni, corrisponderebbe a. I militari lo hanno scoperto durante una perquisizione domiciliare: il contatore per la fornitura di energia risultava disattivato, mentre tutti i locali avevano tutti gli elettrodomestici accesi.Una squadra di tecnici della società, chiamata sul posto, ha accertato che il contatore risultava cessato per morosità dal 2010 e mai riattivato, ma era collegato abusivamente, mediante l'utilizzo di un by-pass, direttamente alla rete pubblica. L'uomo, arrestato per furto pluriaggravato di energia elettrica, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione - rimasta al buio -, dove però è stato relegato per appenaIl giudice, infatti, pur convalidando l'arresto lo ha rimesso in libertà(il pubblico ministero aveva chiesto il divieto di dimora, nda), condividendo la tesi del penalista che aveva chiesto il rigetto dell'istanza. E così ilè tornato libero dal provvedimento che lo aveva confinato ai domiciliari.