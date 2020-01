Emiliano: «Casa della Salute di Giovinazzo presidio importante nell'ottica di moderna sanità pubblica»

Mercoledì, 29 gennaio, alle ore 18.00, nella Sala San Felice, come da noi annunciato sarà presentato il progetto della Casa della Salute, che sarà realizzata a Giovinazzo sull'area comunale attualmente occupata dalmai realizzato (alle spalle della Farmacia comunale) in III traversa Tenente Michele de Venuto angolo via Diomede Illuzzi.Laha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera che ha ottenuto uno stanziamento dirientrati nella programmazione FESR 2014-2020 della Regione Puglia .A presentare il progetto saranno il sindaco di Giovinazzo,, il presidente della Regione Puglia,, il Direttore Generale della Asl Bari, e il direttore del Dipartimento per la promozione della salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.«La- afferma il presidente Emiliano -. I cittadini potranno avere un punto di riferimento per le loro esigenze di salute accedendo a tutti i servizi della Asl».«Per Giovinazzo si tratta di una svolta epocale - dichiara il sindaco Depalma -. Lache accarezzavamo da anni e oggi, grazie alla sinergia con la Regione Puglia e con la Asl Bari, questo sogno diventa realtà. Finalmente,e consentitemi di aggiungere giustamente, la nostra città si doterà di una struttura sanitaria moderna ed efficiente in grado di andare incontro alle esigenze del territorio».«La Casa della Salute di Giovinazzo rappresenta ilcon la possibilità per i cittadini di accedere in una unica soluzione a tutti i servizi distrettuali e dipartimentali della Asl, oggi distribuiti sul territorio in modo disomogeneo - dichiara Sanguedolce -. L'edificio risponde a requisiti tecnici e architettonici innovativi mirati a centralizzare i servizi sanitari e a rendere gli spazi accessibili, confortevoli e accoglienti».Ad illustrare il progetto sarà lcoordinatore del gruppo di progettisti incaricati dalla Asl Bari per la realizzazione della struttura.