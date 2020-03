Emergenza Coronavirus, l'INPS pubblica il modulo per accesso ai 600 euro

È stato pubblicato dall, il modulo denominatola cui compilazione è propedeutica all'ottenimento dei 600 euro di sostegno ai lavoratori autonomi ed alle partite IVA. Il modulo, come ricorda Forza Giovinazzo dalla sua pagina Facebook, è scaricabile a questo link: https://www.inps.it/search122/proxy/getmoduli_ws.ashx?codapp=767&idl=1 Secondo le indicazioni dell'INPS, la domanda per accedere al contributo può essere inviata telematicamente dal 1° Aprile 2020. Possono fare richiesta i possessori di partita IVA iscritti alla gestione separata o alla gestione commercianti; gli artigiani non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali; i co.co.co; i lavoratori stagionali del turismo e quelli impiegati negli stabilimenti termali; i lavoratori del settore agricolo e quelli che operano nel settore dello spettacolo.Per inviare la richiesta occorre tuttavia, in via preventiva, ottenere undall'INPS. Sotto il nostro articolo troverete la spiegazione sulla procedura per ottenerlo.