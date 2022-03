Elezioni comunali: a Giovinazzo si vota il 12 giugno

La decisione, molto attesa, è giunta nella mattinata di giovedì 31 marzo e GiovinazzoViva aveva avuto ottime indiscrezioni.Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato le date di svolgimento delle prossime elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. I cittadini dei Comuni che dovranno eleggere i Sindaci e rinnovare i consigli saranno chiamati alle urne domenicache varrà anche quale turno unico nei Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.Il turno di ballottaggio, previsto nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, si terrà nei casi in cui nessun candidato Sindaco dovesse aver conseguito il 50%+1 dei voti validi nel primo turno. La data fissata per il ballottaggio è il 26 giugno.In Puglia saranno 50 (su 257 in tutto) le comunità interessate dalla tornata di consultazioni amministrative, compresi due capoluoghi di provincia come Taranto e Barletta.Nell'Area Metropolitana di Bari toccherà ai cittadini di tre comuni con meno di 15 mila abitanti (Alberobello, Cassano delle Murge, Sammichele di Bari) e ben 8 comuni con popolazione superiore: Bitonto, Castellana Grotte,, Gravina in Puglia, Molfetta, Polignano a Mare, Santeramo in Colle e Terlizzi. Molfetta (60433 abitanti) è il comune più popoloso al voto esclusi i capoluoghi di provincia.16 rientrano nel territorio della Provincia di Lecce: Aradeo, Castrignano de' Greci, Castro, Guagnano, Leverano, Matino, Melendugno, Ortelle, Otranto, Ruffano, Salice Salentino, San Cassiano, San Cesario di Lecce, Scorrano e due comuni superiori ai 15 mila abitanti come Galatina e Galatone.12, invece, e tutti inferiori ai 15 mila abitanti, i Comuni al voto in Capitanata: Carpino, Castelluccio dei Sauri, Chieuti, Ischitella, Isole Tremiti, Monte Sant'Angelo, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, Stornara. Le Isole Tremiti (455 abitanti) sono il Comune meno popoloso tra quelli pugliesi al voto.Sette le località della Provincia di Taranto coinvolte dalla competizione elettorale amministrativa: il capoluogo, Leporano (unico comune inferiore ai 15 mila abitanti) e altri centri piuttosto importanti come Castellaneta, Martina Franca, Mottola, Palagiano e Sava.Tre delle dieci città della Bat rinnoveranno le assemblee elettive: oltre a Barletta, anche Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia.Nel brindisino, invece, sarà la volta di San Michele Salentino (6371 abitanti).Domenica 12 giugno, inoltre, è previsto lo svolgimento dei cinque referendum su vari temi inerenti la giustizia che hanno ottenuto, nelle scorse settimane, l'approvazione dei quesiti da parte della Corte Costituzionale. In questo caso tutti gli italiani saranno chiamati ad esprimersi.