Elezioni 2022, Roberto De Blasi scende in campo

Non c'è due senza tre.è il terzo candidato sindaco ufficialmente in campo in vista delle elezioni comunali. Per il dipendente dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano a Bari, sindacalista della Uiltrasporti, una scelta dovuta per l'incapacità del centrosinistra di mettersi d'accordo su un unico nome. Quattro le liste a suo sostegno, Osservatorio Politico, Avanti Uniti, Crescere Insieme, Rinascita Civica.Di seguito il comunicato ufficiale.«Le liste civicheufficializzano la partecipazione alle prossime elezioni amministrative del 2022 nel Comune di Giovinazzo con il proprio candidato Sindaco, individuato nella persona di Roberto De Blasi.La sollecitazione è arrivata da tantissimi cittadini, donne e uomini di Giovinazzo che, stanchi delle esperienze vissute con i partiti tradizionali, di sinistra come di destra, sentono che una svolta positiva possa giungere solo dall'impegno civico, vero, nuovo, svincolato da apparati di partito con interessi spesso lontani dai bisogni del territorio e dai desideri di carriera politica di singoli personaggi. Il gruppo delle persone al lavoro è costituito da semplici cittadini, provenienti da diversi ambiti nel mondo delle professioni, ma tutti accomunati da un forte sentimento di impegno per il riscatto del nostro territorio, da troppo tempo ormai fermo al passo e fuori dai processi di crescita e sviluppo. La costruzione del Programma elettorale è in uno stato avanzato e sta puntando ad armonizzare tutti i bisogni del territorio, quelli di carattere generale come le specifiche esigenze di ogni quartiere e dei cittadini che le abitano. Il punto di partenza è stata la stesura e condivisione di un Manifesto dei Valori, che descrive i principi ispiratori dell'Associazione e che viene sottoscritto da simpatizzanti e amici che si riconosceranno negli indirizzi che vengono dati ai nostri rappresentanti nelle istituzioni. Sono in programma incontri con associazioni, enti e protagonisti dell'economia locale, senza ideologie, preconcetti o protagonismi personalistici, con l'unico obiettivo di ascoltare le istanze che ci verranno presentate».