Droga, traffico internazionale tra l'Albania e l'Italia: 37 arresti, 1 a Giovinazzo

Con l'accusa di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra l'Albania e l'Italia,, sono state arrestate esequestrati in un'operazione dellaNel corso delle indagini, sono state sequestrare circa, per un valore die corrispondenti a circa. Nell'operazione, che ha visto protagonista anche, sono stati impegnatie personale dellaE fra le 37 persone arrestate'è ancheaccusato di aver fornito informazioni a un narcotrafficante. Agli atti dell'inchiesta ci sono intercettazioni e le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari del. L'indagine è stata coordinata dai pubblici ministeri dellaParticolari sulle indagini saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Bari alle ore 12.00, a cui parteciperanno il procuratore nazionale antimafia, procuratore speciale, vice presidente e membro per l'Italia di, procuratore della, e il direttore dellaL'accusa, per tutti, è quella di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra l'Albania e l'Italia. Fra le, fermati in collaborazione con i