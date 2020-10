Le disposizioni contenute nel Dpcm presentato domenica sera dal primo ministro Giuseppe Conte hanno suscitato reazioni tutt'altro che entusiaste da parte di diversi amministratori locali in ogni angolo d'Italia e di differente estrazione politica, in particolare rispetto alle prerogative che il Governo avrebbe desiderato affidare ai singoli Comuni.Nella mattinata di lunedì alcuni primi cittadini dell'Area Metropolitana di Bari hanno chiesto, per tramite del presidente regionale dell'Anci Domenico Vitto, un incontro urgente col collega barese Antonio Decaro, presidente nazionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani. Fra i richiedenti, anche il Sindaco di GiovinazzoDecaro, secondo quanto trapelato, avrebbe accettato di tenere l'incontro, che dovrebbe svolgersi in videoconferenza nella giornata di martedì.«Come sindaci, in questi mesi di emergenza sanitaria da Covid-19, non ci siamo mai tirati indietro sul fronte delle responsabilità» ha commentato Depalma. «Per quanto ci riguarda sono tante le questioni che restano aperte e che non riguardano solo il decreto di domenica sera. Una cosa però deve essere chiara: se ci vengono chieste delle cose chiediamo di essere messi nelle condizioni pratiche di poterle fare» ha concluso il primo cittadino giovinazzese.