Down da record per Whatsapp, Facebook e Instagram: fuori uso da oltre 4 ore

Uno stop quasi epocale per i principali social network a livello globale: WhatsApp, Instagram e Facebook hanno smesso di funzionare simultaneamente (avendo ormai tutti la stessa proprietà) attorno alle 17:30 ora italiana.Dopo quattro ore il disservizio non è stato ancora risolto, differentemente da quanto in genere succede in caso del cosiddetto "down" con tempi piuttosto brevi di risoluzione. I primi a segnalare il problema sono stati gli utenti su Twitter, ma anche il sito downdetector.com che tiene conto dei disservizi dei diversi canali social e chat. Secondo il sito, Whatsapp avrebbe problemi per primo nel pomeriggio di oggi, seguito subito dopo dagli altri due social di Mark Zuckerberg.Non sono ancora chiare le motivazioni, né l'estensione del blocco. "Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi": lo scrive su Twitter, Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook.Come tutte le volte che ci sono dei disservizi, si scatena su Twitter l'ironia degli utenti e sono comparsi gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown, #facebookdown.