Down di Facebook e Instagram. Problemi per Meta in Italia

Facebook e Instagram sono in "down". I due noti social network di Meta sembrano non funzionare correttamente e la situazione pare generalizzata in tutta Italia. WhatsApp invece, pur facente parte dell'universo Meta alla pari con i due noti social sembra continuare a funzionare.Tante segnalazioni ormai riempiono il web, anche perché la modalità di "malfunzionamento" appare piuttosto inquietante perché apparentemente sembra dare un messaggio di errore di "password errata" dopo che tutte le sessioni d'accesso appaiono scadute, sia da desktop che da mobile. Una tipologia di errore che talvolta (ma non è questo il caso) può essere associata a un tentativo di "hacking" verso il proprio account.