Doppia allerta gialla su Giovinazzo. Forte maltempo in arrivo

Una doppia allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali è stata diramata dalla Protezione civile regionale. La prima, in corso dalle ore 13, valida sino alle ore 20 di ieri - martedì 13 giugno - su tutta la Puglia, con la sola esclusione del Salento, in conseguenza della previsione di "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati".Nella giornata di oggi, invece, (14 giugno) l'allerta interesserà tutto il territorio pugliese dalle ore 8 alle ore 24. In questo caso sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, in particolare sul Gargano; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati".Su Giovinazzo ci saranno piogge abbondanti a partire dal pomeriggio e per tutta la serata, con ventilazione da quadranti sud-orientali. Massime tuttavia vicine ai 30°. Ma giovedì 15 giugno il meteo sarà davvero avverso, con precipitazioni consistenti per tutto l'arco della giornata e crollo dei valori termici massimi.