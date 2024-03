Dopo un gol danneggia il campo: Daspo ad un calciatore del'Academy

Un atleta dell', club di serie C2, è stato raggiunto da un provvedimento di, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, dopo che, durante la gara con ildisputata a Canosa di Puglia, lo scorso 13 gennaio, avrebbe rotto con calci e pugni i pannelli di protezione del campo di gioco.Il giocatore, un 31enne del posto che milita nel club giovinazzese partecipante al campionato regionale di futsal, non potrà accedere alle manifestazioni sportive per i prossimi. Secondo quanto emerso dalle indagini dell'ufficiodella, l'atleta, che fu sostituito a causa di un infortunio, avrebbe danneggiato parte di alcuni arredi del Palazzetto dello Sport nel corso del secondo tempo e dopo un gol segnato dalla propria squadra.Il, firmato dal questore, è volto a prevenire il verificarsi di disordini nello svolgimento di manifestazioni sportive oltre che a contrastare i fenomeni di illegalità: la misura vieta al 31enne «sia come giocatore che come spettatore, l'accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati dell'Unione Europea dove si disputeranno».Sono «compresi - è scritto - quelli dellaDivisione C5, nonché i tornei internazionali e nazionali Fifa, Champions League, Europa League, Coppa Intercontinentale e Conference League organizzati dalla Uefa, Tim Cup e Supercoppa di Lega, e quelli della Nazionale, Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera».