Superamento gap di genere: corsi di formazione a Giovinazzo

Entra nel vivo 'Insieme per un fine Comune', il progetto che il Comune di Giovinazzo, nel ruolo di capofila con l'Assessorato alle Pari Opportunità, ha realizzato in sinergia con i Comuni di Molfetta, Bitonto e Palo del Colle partecipando a un bando di ANCI Puglia e ottenendo un finanziamento della Regione Puglia.Giovedì 9 maggio, dalle ore 14.30, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, iniziano i corsi di formazione per i dipendenti, tenuti da professioniste esperte, finalizzati al superamento del gap di genere riscontrabile anche nelle Pubbliche Amministrazioni dove persistono, come in altri ambiti lavorativi, quegli stereotipi discriminatori che vedono ancora le donne protagoniste.Il progetto si articola in tre aree distinte:- conoscenza : 5 moduli per 4 ore ciascuno per un totale di 20 ore;- esperienza: laboratori di consulenza suddivisi in 4 sottogruppi per un totale di 40 ore;- comunicazione: restituzione a ciascun Comune dei risultati conseguiti sia all'interno della struttura che all'esterno mediante assemblee cittadine;Le azioni che saranno messe in campo riguardano l'adozione del linguaggio di genere negli atti amministrativi e la stesura del bilancio di genere. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore totale sarà rilasciato un attestato di partecipazione. I corsi termineranno nel prossimo mese di ottobre. Nella seconda fase verranno coinvolti anche i CAV di ambito ( Centri Antiviolenza) Giovinazzo- Molfetta e Bitonto- Palo del Colle.