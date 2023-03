Dopo il maltempo attese schiarite. Domenica col sole a Giovinazzo

DOMENICA 5 MARZO

Dopo i nuvoloni ed il maltempo al sabato, la domenica di Giovinazzo sarà caratterizzata da ampie schiarite e sole.Al mattino poco nuvoloso, poi pian piano il cielo si rasserenerà definitivamente. Massime in risalita sui 15°, nonostante una fastidiosa ventilazione moderata da nord-ovest. Mare molto mosso.Pomeriggio soleggiato e serata stellata, con umidità al 90% e minime della notte però in ulteriore discesa sui 5°.Da lunedì bel tempo e valori massimi in salita, sino a toccare punte di 20° giovedì 9 marzo.SOLE - Sorge: 6:21, Tramonta: 17:47LUNA - Leva: 15:45, Cala: 5:47 - Gibbosa crescente