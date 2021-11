Don Tonino Bello è Venerabile

Questa mattina, 25 novembre 2021, Papa Francesco ha firmato il decreto sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio. Il titolo didice soltanto che la Santa Sede ha riconosciuto la eroicità delle Virtù in un Servo di Dio e che ne ha pubblicato il relativo decreto.La Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è in festa per la notizia. «Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana lo ha appena comunicato, in diretta dalla Santa Sede - ha detto Mons. Domenico Cornacchia, colto da evidente emozione -: Mons. Bello è venerabile! Deo gratias!». Da qui la decisione di far suonare le campane a distesa su tutte le quattro città della diocesi.È un giorno storico per la Chiesa locale ed uno dei più belli degli ultimi 26 anni.