Don Sandro Ramirez racconta don Tonino Bello a Giovinazzo

Don Sandro Ramirez

All'interno dell'anno dedicato al Venerabile Don Tonino Bello, a tre decenni dalla sua morte, avvenuta il 20 aprile 1993, si inserisce il programma di incontri ideati e promossi dalla Diocesi Molfetta-Ruvo- Giovinazzo- Terlizzi, sulla figura carismatica dell'amato e compianto vescovo della nostra diocesi.Nel ruolo di relatore dei quattro incontri ci saràparroco della Chiesa San Giovanni Battista di Fasano, autore di molti libri incentrati sulla figura di Don Tonino Bello del quale tesserà un racconto che toccherà il cuore di tutti. A Giovinazzo l'incontro diocesano con Don Sandro Ramirez, dal titoloè stato fissato per giovedì 23 marzo alle ore 19,15 nella parrocchia San Domenico.Don Sandro ha avuto modo di conoscere personalmente Mons. Bello, negli anni in cui è stato prima seminarista e poi educatore nel Seminario Regionale di Molfetta. Molto attento al suo pastorale negli anni in cui fu vescovo della Diocesi, è quindi diventato un attento studioso degli scritti di don Tonino e ha già tenuto una relazione lo scorso 22 ottobre 2022, durante un incontro diocesano svoltosi a Molfetta, sul tema: "La tenda e il grembiule. La Chiesa nell'insegnamento di don Tonino Bello", inserita nell'omonimo libro da lui scritto (Edizioni Viverein). Il relatore ha anche pubblicato un altro libro dal titolo: "Ti racconto don Tonino. Lettere ai giovani che non lo hanno conosciuto" pubblicato dalla casa editrice Il pozzo di Giacobbe.Dal 1986 è prebistero della Diocesi di Conversano-Monopoli. È stato alunno e poi educatore nel Pontificio Seminario Regionale Teologico di Molfetta, docente di ecclesiologia e mariologia, direttore dell'ufficio catechistico e dell'ufficio scuola, cultura e comunicazioni sociali della sua diocesi, direttore dell'Istituto Pastorale della Conferenza Episcopale Pugliese. Attualmente è parroco della Parrocchia di San Giovani Battista in Fasano (Br) e delegato vescovile per la formazione permanente del clero.