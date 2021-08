Don Gianni Fiorentino: «Maria di Corsignano ci insegni la bellezza dell’incontro»

Le autorità civili e religiose ed il popolo di fedeli giovinazzesi che la invoca come stella del cielo più bella hanno partecipato con devozione e profonda commozione alla Messa Solenne delle 19.00 in occasione dellaUna celebrazione che, basandosi sul Vangelo della Visitazione di Maria ad Elisabetta, ha puntato sulla gioia dell'incontro con l'altro e sul ruolo della Madonna come portavoce e testimone credibile dell'amore di Dio all'umanità.«Siamo nel tempo dell'affermazione di sé, dei propri diritti e dei propri sentimenti, dove anche gli altri vengono usati al fine della propria realizzazione personale. – ha affermato nella sua omelia il Vicario Foraneo-. In questo tempo, rimangono profetiche le parole di Don Tonino: "il viaggio più lungo è quello che conduce alla casa di fronte". Il viaggio più lungo è quello che ci porta alla persona accanto a noi».L'invito del Vicario, nonché parroco dell'Immacolata, è stato quello di vedere in Maria un modello di generosità e di condivisione che sproni ad accogliere l'amore di Dio e a portarlo nel mondo, dando compimento alla vera vocazione del cristiano, che è quella di aprirsi all'altro mettendo da parte incomprensioni e rancori. «Davanti all'annuncio dell'Angelo, - ha proseguito don Gianni - Maria non si ritira in una preghiera individualistica, ma corre senza indugio verso Elisabetta, trasformando in amore il dono che ha ricevuto. Ed è questo il viaggio che la Madre di Gesù ha fatto per tutta la vita.Il suo andare verso Elisabetta ci fa capire che il senso del cammino spirituale non è vivere l'incontro come contrasto continuo, ma come Pentecoste, ovvero riconoscere l'altro e stringerlo in un forte abbraccio. Maria di Corsignano ci insegni la bellezza dell'incontro».La Vergine, dunque, comee ispirazione di unità e comprensione, per andare oltre ogni divisione e conflitto. Poi, nel riagganciarsi al significato della Festa della Mamma dei giovinazzesi, il Vicario ha chiosato: «Continuiamo a invocare la Madonna di Corsignano per dire "Oh Maria, aiutaci a collaborare tutti per rendere più bella la nostra città, che da sempre ti acclama e per sempre ti acclamerà come sua Regina"».Con lo sguardo rivolto a Lei ed il cuore colmo di emozione nel vederla nuovamente accanto a sé, Giovinazzo si prepara a vivere la Festa 2021 di Maria SS. di Corsignano. Lo farà con le dovute restrizioni dovute alla pandemia, ma con fede autentica e quel legame indissolubile che lega i figli alla propria mamma.