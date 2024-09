Don Cesare Pisani è il nuovo vicario vescovile zonale per Giovinazzo

In prossimità dell'inizio del nuovo anno pastorale il Vescovo mons. Domenico Cornacchia ha comunicato ulteriori avvicendamenti per la chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.don Angelo Mazzone, finora parroco della parrocchia Madonna della Pace in Molfetta, è nominato parroco della Cattedrale Santa Maria Assunta in Molfetta;don Pasquale Rubini, finora parroco della Cattedrale Santa Maria Assunta in Molfetta, è nominato parroco del Duomo San Corrado in Molfetta;don Massimiliano De Silvio, finora rettore del Seminario Vescovile, è nominato parroco della parrocchia Madonna della Pace in Molfetta.don Maurizio De Robertis, finora vice parroco della Cattedrale Santa Maria Assunta in Molfetta, è nominato rettore del Seminario Vescovile;don Giuseppe Magarelli, è nominato Rettore della Chiesa di S. Maria Consolatrice degli Afflitti di Molfetta (vulgo Purgatorio) e Assistente ecclesiastico dell'Arciconfraternita di S. Maria del Pianto (vulgo della Morte).don Cesare Pisani, è nominato vicario zonale per la città di Giovinazzo;accolito Alberto De Mola prosegue la sua formazione agli Ordini sacri con l'esperienza pastorale presso la Cattedrale Santa Maria Assunta in Molfetta.Il vescovo ha altresì comunicato l'ordinazione presbiterale del diacono don Raffaele Bucci sabato 7 dicembre, primi vespri della Solennità dell'Immacolata, ore 18 presso la Concattedrale in Ruvo di Puglia.A tutti loro gli auguri per un generoso e fecondo ministero e profonda gratitudine a coloro che hanno ricoperto finora i rispettivi incarichi pastorali.