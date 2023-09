Don Antonio Picca nuovo parroco di San Domenico. Stasera la celebrazione d'ingresso

Questa sera, 14 settembre, don Antonio Picca diverrà il nuovo parroco di San Domenico a Giovinazzo.Alle 19.00 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E. Monsignor Domenico Cornacchia. Saranno presenti il clero locale, nonché le autorità civili e le rappresentanze dei pii sodalizi cittadini.Don Antonio Picca, ordinato sacerdote il 14 settembre 2019, ha 30 anni e proviene dalla parrocchia di Sant'Achille in Molfetta, dove ha ricoperto il ruolo di vice parroco ed è stato vice-direttore dell'Ufficio Caritas diocesano.Nel corso della celebrazione eucaristica la comunità parrocchiale saluterà don Pietro Rubini, parroco per un decennio e vicario cittadino del vescovo. Il suo prossimo ministero sarà esercitato quale nuovo parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta a Ruvo di Puglia. L'ingresso è previsto per dopodomani, sabato 16 settembre.