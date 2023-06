Domenica estiva a Giovinazzo

DOMENICA 4 GIUGNO

Cielo sereno, venti meridionali, mare quasi calmo e temperature che toccheranno punte di 28°.Finalmente una domenica quasi estiva su Giovinazzo, che porterà in tanti a recarsi sul litorale per trascorrere la giornata in spiaggia.Nel pomeriggio, grazie ad una ventilazione moderata da quadranti orientali, giungeranno sulla costa adriatica nubi sparse, che non dovrebbero però dar luogo a rovesci.Serata poco nuvolosa con 23°e l'83% di umidità. Minime della notte sui 17°. Lunedì 5 giugno possibile qualche goccia, peggiora mercoledì 7 giugno.SOLE - Sorge: 5:20, Tramonta: 20:20LUNA - Leva: 21:16, Cala: 5:08 - Gibbosa calante