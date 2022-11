Domenica con consistenti piogge al mattino su Giovinazzo

DOMENICA 6 NOVEMBRE

Pioggia al mattino su Giovinazzo, in questa prima domenica di novembre.Le precipitazioni potranno a tratti essere anche consistenti, con temperature massime che non supereranno i 16°. Ampie schiarite sono previste al pomeriggio grazie al forte vento di maestrale che prenderà a soffiare con costanza. Nubi sparse a sera, 15° sulla colonnina di mercurio ed umidità elevata al 94%. Minime della notte ancora in calo sui 12°.Migliora nettamente lunedì 7 novembre, grazie a correnti nord-occidentali. Mercoledì 9 novembre previsti di nuovo 20° di massima.SOLE - Sorge: 6:28, Tramonta: 16:43LUNA - Leva: 15:52, Cala: 4:06 - Gibbosa crescente