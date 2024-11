Domenica col sole a Giovinazzo. Massime sui 16°

Temperature in discesa, ma in settimana torneranno a risalire di qualche grado

Dopo il maltempo che ha caratterizzato tre giornate in settimana, la domenica giovinazzese vedrà cieli sereni e sole, ma un calo termico ulteriore. Mare molto mosso, ma con moto ondoso che andrà calando col passare delle ore e ventilazione debole di direzione variabile. Temperature massime sui 16°.Al pomeriggio ancora sole sino al tramonto ed ulteriore calo termico a sera, quando la colonnina di mercurio indicherà 10° e ci sarà l'89% di umidità. Cieli sereni per tutta la notte, con valori termici minimi invernali sugli 8°. Le temperature massime torneranno ad alzarsi in settimana.SOLE - Sorge: 6:41, Tramonta: 16:32LUNA - Leva: 17:31, Cala: 8:45 - Gibbosa calante