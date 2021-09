Domani sera appuntamento con il Molfetta Creation and Fashion 2021

Raffaello Tullo, musicista, autore versatile ed estroso dalla spiccata verve comica, performer e volto rinomato della nota band pugliese "Rimbamband";

Dario Agrimi, eclettico artista attivo in vari campi dell'arte, dalla pittura, scultura, fino alla fotografia e al video, e soprattutto installazione ambientale dalla vocazione surreale;

Maurizio Campo, musicista con innumerevoli esperienze nel mondo televisivo in Rai e Mediaset e collaborazioni con grandi artisti: è il produttore della versione di "Con te partirò" per Vanessa Ferrari medaglia d'argento alle Olimpiadi Tokyo 2020;

Saverio Bufi, imprenditore e direttore marketing dell'azienda molfettese NoiEnergia, esperto nel campo dell'innovazione energetica: ha rilanciato a livello di immagine e risultati la Molfetta Calcio ASD di cui è vicepresidente e amministratore delegato.

Per le strade dello shopping di Molfetta torna l'appuntamento con la creatività e la moda del Molfetta Creation and Fashion 2021. La seconda edizione dell'evento che celebra la moda e i talenti made in Molfetta è in programma domani sera a partire dalle ore 21.00 in Corso Dante a Molfetta.Un palcoscenico a cielo aperto nel cuore della città per raccontare le storie dei personaggi che si sono distinti nell'ambito della creatività artistica e dell'imprenditoria, e in più un'occasione per rilanciare il marketing territoriale e coinvolgere le attività del centro di Molfetta, nel segno della ripresa. L'iniziativa infatti, promossa dall'agenzia I Monelli e con il patrocinio del Comune di Molfetta, coinvolge anche l'associazione Made in Molfetta, che riunisce numerose attività commerciali del centro città.Entriamo nel vivo dell'evento con maggiori dettagli sul programma della serata. Sul palco del Molfetta Creation and Fashion 2021, con la conduzione di Mary de Gennaro, saranno premiati quattro ospiti:Salirà sul palco anche la cantante Bianca Atzei, special guest dell'evento. Partner dell'evento sono SalvoBinetti #art and science by ToniPellegrino, Sara De Virgilio make-up artist, Y-E-S, Motors City, Atelier Issima le Spose, gioiellerie Il Tesoro, Twice, LD Edilizia, NoiEnergia, Glob Eco e Gadaleta.L'accesso sarà consentito nel rispetto delle normative anti Covid con esibizione obbligatoria del Green Pass.