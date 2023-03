Despar tre volte “Insegna dell’Anno” nella categoria supermercati

Unche per tre edizioni consecutive (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) ha confermatonella. Questo prestigioso risultato vede protagonista al Centro-Sud, gruppo pugliese con sede a Corato (Ba), che ha contribuito con la progressiva crescita della rete e un importante aumento dell'offerta e della qualità dei servizi ai consumatori, a consolidare il legame con il territorio.Il premio "Insegna dell'Anno", promosso da Q&A Research Italia srl e assegnato lo scorso novembre, ha visto competere 550 insegne, ogni realtà è stata valutata direttamente dai clienti finali per diversi aspetti: il prezzo, l'assortimento, l'accoglienza, la competenza degli addetti, la facilità d'acquisto, l'aspetto dei negozi. Con un punteggio medio complessivo di 3,94, in una scala da 1 a 5, Despar ha ottenuto voti superiori alla media di categoria in tutti gli aspetti valutati: prezzo, assortimento, ospitalità, competenza, facilità d'acquisto e aspetto. In particolare, per ospitalità, competenza e facilità d'acquisto Despar ha ricevuto i voti in assoluto superiori a tutte le altre insegne della categoria.Per celebrare questo importante traguardo Despar darà vita a unache sarà liveattraverso le pagine social del mondo Despar, oltre che nei negozi dell'insegna su tutto il territorio nazionale. La campagna si articola in un https://youtu.be/PE7Egj83oz8 ) che sarà diffuso e sponsorizzato attraverso un'intensa(LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube). A questo si aggiunge un'attività negli oltre 1.400 punti vendita Despar in tutta Italia con uno, come manifesti, totem, rotair e vetrofanie.«Desideriamo condividere questo importante traguardo – spiega, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora - con tutti i nostri collaboratori e i clienti che ci scelgono ogni giorno, fidandosi della nostra competenza e riconoscendo la qualità dei nostri prodotti e dei servizi».