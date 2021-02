Depalma mette in guardia: «Il contagio a Giovinazzo si sta espandendo a macchia d'olio»

Sono 170 gli attualmente positivi sul territorio cittadino.È quanto è emerso nella diretta Facebook che il Sindacoha voluto fare per mettere in guardia la comunità giovinazzese sui rischio di un virus che egli stesso ha confermato «si sta espandendo a macchia d'olio».Depalma ha confermato che tra il 26 ed il 27 gennaio sono stati caricati sul database cittadino circaed ha ripetuto più volte che non bisogna in alcun modo abbassare la guardia. Tanti i giovinazzesi che hanno avuto in famiglia casi esono state le vittime, come da noi raccontato qualche giorno fa (3 solo da inizio 2021).«Anche se la Puglia dovesse divenire nei prossimi giorni zona gialla - ha detto il primo cittadino - abbiamo un solo imperativo: non mollare. Perché il momento è assolutamente delicato, siamo in pieno inverno ed il virus ha condizioni favorevoli per attaccarci».ha anche spiegato che «nell'istituto scolastico di via Dante un bambino è rimasto contagiato, forse per contatto con un educatore e per questo la scuola rimarrà chiusa sino a venerdì e ci sono due classi in quarantena alla "Marconi"». Il Sindaco ha quindi rassicurato i genitori sulle sanificazioni: «noi non tralasciamo nulla - ha sottolineato - e facciamo tutto con grande coscienza e attenzione».Per tutti i motivi elencati e per tante altre ragioni, Depalma ha ricordato come verrannoe là dove possibile sarannoe saranno elevate sanzioni per far rispettare le regole. Nota di biasimo anche per i giovani, che il primo cittadino incontra in diversi luoghi ogni sera, assembrati, da piazza Porto a piazzetta delle Rimembranze, sino a piazza San Salvatore nel cuore del centro storico.«Spesso - ha sottolineato Depalma - loro sono stati e sono portatori del virus nelle famiglie eCredo - ha rimarcato - che sia arrivato il momento della piena responsabilità. Vi prego di tenere duro, di essere uniti e di accettare i consigli che vi diamo. Se poi - è la chiusa - saremo costretti a dare qualche "ceffone", metaforicamente parlando, allora lo faremo e soprattutto continueremo a raccontarvi la verità, perché noi siamo una comunità e dobbiamo dirci sempre tutto nei momenti più belli, che spero possano tornare quanto prima, ed anche in quelli più brutti».Per vedere il video integrale clicca qui