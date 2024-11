Delfino spiaggiato a Giovinazzo: recuperato per la necroscopia

È ancora presto per esserne certi, ma con molta probabilità ilspiaggiato e ritrovato privo di vita sulla costa a sud di Giovinazzo, «ad una prima valutazione visiva si presentava con una forma pronunciata di itterismo», secondo quanto detto dadel centro di recupero tartarughe marine di Molfetta.L'episodio, nei pressi del lido dei, al confine col rione Santo Spirito, è avvenuto martedì mattina, quando i volontari delhanno ricevuto la segnalazione dello spiaggiamento di un mammifero marino. «Si trattava di un delfino della specie, un piccolo cetaceo dal corpo snello e slanciato, che si era spiaggiato ormai privo di vita», ha proseguito Salvemini. Sul posto, scattato l'allarme, sono prontamente intervenuti i militari dell'Con gli agenti della, sulla litoranea sono intervenuti i veterinari dell'i quali, una volta verificata l'ottima condizione della carcassa dell'animale (il delfino era morto da poche ore, in mare aperto), hanno proceduto alla necroscopia in loco con il supporto del personale veterinario dell'che ha sede a. Un esame necessario per accertare le cause dello spiaggiamento.«Il delfino, ad una prima valutazione visiva, si presentava particolarmente magro e con una forma pronunciata di», ha detto ancora Salvemini. «I medici veterinari hanno recuperato tutti gli organi per sottoporli ad esami specifici, ma non si esclude la morte per cause virali». La carcassa, alla fine, è stata smaltita.