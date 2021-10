Delfini nel mare di Giovinazzo (VIDEO)

Sta facendo il giro dei social network il video deiripresi ieri mattina, 5 ottobre, nelle calme acque del Mare Adriatico a Giovinazzo.Le immagini girate da Mina Massari (qui il link per godervi lo spettacolo da Ponente) rappresentano un documento prezioso e testimoniano come il nostro litorale sia ormai periodicamente popolato da questi magnifici mammiferi, dopo gli avvistamenti nel mese di luglio. Due delfini che saltano ben oltre il pelo dell'acqua di fronte al primo tratto del Lungomare Marina Italiana, a pochi metri dal molo di sottovento. Increduli molti cittadini intenti a passeggiare nelle prime ore del giorno e gli stessi pescatori.Se solo capissimo definitivamente l'importanza del rispetto dell'ambiente marino e costiero, avremmo fatto un passo in avanti decisivo nel saper convivere al meglio con esemplari così meravigliosi. A voi il piacere di godervi il video.