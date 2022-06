Daniele de Gennaro stasera in piazza per la sua Giovinazzo "forte e chiara"

tornerà a far sentire la sua voce "forte e chiara" questa sera, 20 giugno, a partire dalle 20.30, in piazza Vittorio Emanuele II.Lo farà in un comizio pubblico in cui si rivolgerà ai giovinazzesi che aspettano un cambiamento atteso 10 anni. «Cominciamo insieme undella nostra Giovinazzo», è l'invito rivolto a tutti i progressisti e riformisti che intendono ribaltare quanto visto a Palazzo di Città negli ultimi due lustri.Polemiche su polemiche continuano ad esserci nelle ultime ore su presunti apparentamenti con frammenti della coalizione guidata da Maria Rosaria Pugliese, ma lui ha predicato calma, anche ieri sera (in foto) davanti a chi lo ha sostenuto sin dal primo momento in questa corsa verso Palazzo di Città.«Lavoriamo all'aperto, in cerchio, insieme,e ci piace così. Aria nuova, Giovinazzo respira», è stato il suo commento alla foto in home, risposta indiretta agli avversari politici.Ore 20.30, piazza Vittoria Emanuele II: parte la lunga rincorsa di Daniele de Gennaro alla carica di primo cittadino.