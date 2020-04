Damiano Nirchio finalista al premio InediTo

il testo scritto dal drammaturgo giovinazzese, è uno dei sette finalisti del premio "" nella sezione dedicata al teatro. Il lavoro di Nirchio ha battuto la concorrenza di oltre 100 candidati per entrar nella rosa dei finalisti di un concorso che da diciannove edizioni è un punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite.«"Home run" è un lavoro nato quasi per una scommessa - spiega Nirchio -. Due amici pugliesi, artisti che vivono e lavorano a Milano, mi hanno chiesto di scrivere qualcosa per loro. Mi sono messo al lavoro a settembre e in due settimane ho buttato giù il testo». La storia, che ha per protagonisti due amici d'infanzia che condividono una stanza in affitto in una grande città del Nord, racconta l'esistenza degli uomini all'epoca della gig economy. «È un omaggio - racconta Nirchio - a uomini, come John Steinbeck e Ken Loach, che attraverso l'arte hanno provato a raccontare il mondo del lavoro».Sarà un caso ma il tema del lavoro, su cui è imperniatoè drammaticamente all'ordine del giorno tra i lavoratori dello spettacolo che subiscono tutto il peso della chiusura imposta dal governo per arginare l'epidemia da Covid-19. «Quest'anno ormai è andato - dice sconsolato Nirchio -, se va bene se ne riparla in autunno. È una situazione grave per una categoria, quella dei lavoratori dello spettacolo, già senza tutele. Peraltro paghiamo anni di scelte scellerate, come per esempio la riduzione del fondo unico per lo spettacolo. Insomma un settore che già non era in salute, oggi si scopre nudo e si mette in fila come tanti altri italiani davanti allo sportello telematico dell'Inps per richiedere i 600 euro del decreto "Cura Italia"».Una traversata del deserto che si annuncia lunga e dolorosa. «assicura».Cronache di un Paese che aspetta la fine dell'epidemia pronto a far tesoro delle buone notizie che arrivano. "Home run" è senz'altro una di esse.