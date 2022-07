Da Giovinazzo a Roma: Fratelli d'Italia pronta a governare il Paese (FOTO e VIDEO)

Social Video 3 minuti Verso le elezioni, parte in Puglia la campagna elettorale di Fratelli d'Italia

Pronti a governare il Paese. Arriva chiaro da Giovinazzo il messaggio di, che ha riunito i vertici regionali e gli amministratori locali all'Hotel Riva del Sole nella serata di lunedì 25 luglio. "Bolina", il nome dell'evento, è la convention che di fatto ha aperto la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del prossimo settembre.Si vota, dopo cinque anni, e lo si farà con il partito guidato da Giorgia Meloni che punta a diventare il primo del centrodestra ed a guidare la nazione. Lo hanno affermato quasi all'unisono l'europarlamentareche si è detto pronto a scendere personalmente in campo, il coordinatore regionale,e quello metropolitano,, padrone di casa nella serata giovinazzese.Una destra nuova, secondo gli esponenti di FdI, nonostante i tentativi dei media mainstream vicine al Partito Democratico, egemone in questi ultimi dieci anni, di "mettere il bavaglio" alla sua azione politica. Non più un piccolo partito, ma un partito di governo, maggioritario nel sentire degli italiani.Sotto il nostro articolo le riflessioni in video di Michele Picaro e Marcello Gemmato e una galleria fotografica che racconta la serata.