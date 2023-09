Gaetano e Marika hanno coronato da pochissimo il loro sogno di intrecciare i propri destini con il matrimonio: a conclusione della celebrazione, c'è stato un insolito picchetto d'onoreFuori dalla chiesa, ad accogliere i due nuovi sposi ci sono stati i volontari del Comitato di Molfetta della Croce Rossa, per un omaggio che ha creato stupore e tanta emozione nei due giovani, lui giovinazzese e lei,, molfettese. A raccontare quel momento è stato proprio: «Io e mia moglie siamo volontari dalla fine del 2018 e, dopo aver concluso il nostro percorso di formazione, siamo entrati a pieno titolo all'interno del corpo volontario».«Già nel 2019 sono stato reso delegato di Area 1 - ha raccontato Gaetano - quindi con competenze in materia di servizi sanitari, trasporti e assistenze. Noi due abbiamo sempre fatto il massimo per dare la nostra disponibilità alle attività del Comitato ma siamo rimasti ugualmente sorpresi del picchetto d'onore che abbiamo ricevuto fuori dalla Chiesa di Sant'Agostino, a Giovinazzo, dove ci siamo sposati. Devo ammettere di essermi emozionato tanto in quel momento e sicuramente Marika ha provato le mie stesse sensazioni».«Mi hanno spiegato che in passato ci sono dei precedenti - ha concluso lo sposo - ma talmente rari che io personalmente non ne avevo mai sentito parlare. Ringrazio tutti i volontari che ci hanno voluto omaggiare con questo gesto simbolico ma che per noi ha significato tanto».