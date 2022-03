Criptovalute e investimenti: da Chiliz a Shiba Inu, tutte le crypto da tenere d'occhio nel 2022

Criptovalute: approfondimento sui temi emergenti

Bitcoin: valutare con attenzione gli eventi esogeni

Il nuovo anno già dalle prime battute si è dimostrato decisamente complicato per gli, ma nelle ultime settimane ai problemi strutturali di carattere macro, con cui le economie avanzate convivono da un po', si sono aggiuntiben più gravi, che hanno contribuito ad appesantire il quadro generale. In questo scenario il, almeno per quanto riguarda le big cap, ha iniziato a mostrare una certa asincronia rispetto alle altre: difatti la correzione, che aveva interessato token e coin già prima della fine del 2021, si è arrestata su importantie durante l'escalation delle tensioni nell'Europa orientale gli investitori hanno persino potuto beneficiare di più. Secondo gli analisti, al momento si tratta di movimenti di natura tecnica, tuttavia molti risparmiatori iniziano a valutare la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie come, noto portale di divulgazione finanziaria, propone un approfondimento in cui sono analizzate le migliori criptovalute per il 2022 , proprio per fornire uno strumento di supporto agli investitori interessati a, allocando una parte del capitale in. Naturalmente l'implementazione di una strategia di questo tipo non può prescindere dall'individuazione nel risparmiatore dei requisiti die dicongruo. È opportuno sottolineare altresì che a seconda del tipo di operatività è conveniente adoperare specifiche: le immobilizzazioni di lungo periodo, in particolare, si conciliano meglio con l'attività degli; mentre i servizi deisono più indicati per gli approcci speculativi, tenendo ben presente che su questo tipo di intermediari non sempre sono disponibili idei token emergenti.Fra le crypto più interessanti del momento di sicuro merita una citazione: si tratta di un progetto in abito sportivo con finalità di intrattenimento, che ha sviluppato la blockchain su cui è imperniata l'infrastruttura che gestisce la. Questa tecnologia consente di utilizzare idelle società sportive attraverso cui è possibile partecipare alledei vari club, compilando appositi sondaggi. Il coinvolgimento degli appassionati in tal senso ha posto le basi per la creazione di una, che può influenzare le sorti dell'asset in senso positivo.è una criptovaluta che non ha bisogno di presentazioni, ma dopo l'exploit avuto nei mesi scorsi più per meriti della fan base -il cosiddetto- che per l'innovazione del, gli investitori attendono novità tangibili dagli sviluppatori. E il team di programmatori che sta dietro l'antagonista di, ovviamente, non vuole disattendere le aspettative, infatti, dopo aver creato unoe un, ha in rampa di lancio diversi nuovi progetti.Secondo gli, ilcontinuerà ad essere per i prossimi mesi un tema dominante del. La realtà virtuale desta molto interesse tra addetti ai lavori e semplici investitori ein questa particolare nicchia rappresenta una delle tecnologie di punta: la sua piattaforma che si interfaccia con laconsente di, creati in un mondo intangibile, per questo motivo sempre più utenti convergono verso il progetto.Naturalmente il focus di molti risparmiatori è più incentrato su, prima fra tutte il, ma è bene evidenziare che in questo momento il sottostante è abbastanza influenzato nel bene e nel male da eventi esogeni.Infatti, il recente movimento rialzista che ha interessato i prezzi del BTC , come sostenuto dagli analisti, potrebbe dipendere dalle restrizioni sulleimposte in Russia; ad avvalorare questa tesi la particolare circostanza che attualmente vede scambiare il token sugli exchange del paese a 60000 dollari, molto al di sopra del riferimento di altri