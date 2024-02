Quanto ci vuole per vivere (decentemente) a Milano

Costi da sostenere a Milano per la spesa alimentare

nel corso del quale è importante soffermarsi sui dettagli dei costi mensili da affrontare per mantenersi. I numeri in merito cambiano a seconda delle città e si può dire, a ragione, che Milano non abbia eguali a livello nazionale.Per rendersi conto della situazione basta rammentare che il 62% degli under 40, come ricordato di recente da un'indagine condotta dal movimento di media activism Adesso!, spende più di quanto guadagna Per valutare iloccorre un approccio completo, considerando dunque non solo le spese basilari ma anche altri aspetti che contribuiscono al tenore di vita complessivoOltre all'e allead esempio, è essenziale analizzare anche i costi dei mezzi di trasporto pubblici, che rappresentano una parte significativa del budget per chi vive in città, e di servizi come il parrucchiere e l'estetista (in tal senso è possibile farsi un'idea dei prezzi della depilazione laser a Milano leggendo questo articolo) che, sebbene siano considerati degli extra, in realtà influiscono tanto sulla valutazione.Chiarita questa doverosa premessa, possiamo entrare nel dettaglio dell'entità - ovviamente media - delle varie voci di spesa.In questo periodo di aumento dei costi di diversi prodotti e delle materie prime, una famiglia milanese media può andare incontro a una spesa diper quanto riguarda gliNel corso dell'ultimo anno, per unaIn queste somme bisogna includere anche le bollette che, se si considera un immobile di 100 metri quadri, possono arrivare anche a 300 euro al mese.è una città che ha il grande vantaggio di essere ottimamente servita dai mezzi, peculiarità che porta tantissime persone a scegliere di non acquistare l'auto o di ricorrere a soluzioni come il car sharing o il noleggio a lungo termine.Nel momento in cui si opta per l'opzione dell'utilizzo dei mezzi a Milano, però, bisogna mettersi nell'ottica dellache, in alcuni casi, possono rivelarsi onerose.Tenendo conto dell'assenza di agevolazioni per chi ha un ISEE basso - inferiore ai 28.000 euro - si parla diArriviamo ora a un vero e proprio punto dolente per chi vuole vivere a Milano e tenere sotto controllo le spese. Glicon punte minime e massime corrispondenti a 15,81 e 31,49 euro al metro quadroI prezzi più alti si hanno inconmentre i più contenuti, ma sempre sopra la media cittadina, in Porta Romana e sui Navigli.Cosa dire, invece, dei mutui? Facendo riferimento sempre ai dati di dicembre 2023, si ha a che fare con una situazione che, dal punto di vista dei costi immobiliari, vede una, con punte che superano i 10500 euro nel centro storico.Se per la famiglia media i costi per vivere a Milano sono onerosi,Per avere un parametro della situazione, basta ricordare i costi medi delleanche in condivisione, che possonoSe si ha intenzione di puntare sui monolocali, a seconda della zona si può arrivare a spendere anche oltre 1000 euro al mese (per rendere i costi più accessibili, nel luglio 2023 la giunta meneghina ha riformato il canone concordato, introducendo anche agevolazioni per gli studenti).