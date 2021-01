Covid, superati i 54mila attualmente positivi in Puglia

25 decessi

Ancora nessun aggiornamento a Giovinazzo

Tornano sopra i 54.000 gli attualmente positivi al Covid-19 in Puglia. Sono esattamente 54.078 e 52.466 si stanno curando in isolamento domiciliare, con sintomi affrontabili a casa. In calo invece il dato dei ricoverati in ospedale, scesi a 1476, 27 in meno rispetto all'ultimo rilevamento. Tra questi ci sono 136 pazienti che lottano in terapia intensiva.Nelle ultime 24 sono stati inoltre riscontrati(427 nell'Area Metropolitana di Bari) su 7591 tamponi effettuati, pari al 12,51% del totale, dato lievemente inferiore a quello nazionale che è giunto al 13,83%.Infine il dato sui guariti: sono stati 659 nelle ultime ore ed è stata superata quota 37.000 da inizio emergenza: il totale è infatti salito a 37.059.La Puglia ha fatto registrare anche 25 decessi: 8 nel barese, 6 in Capitanata, 4 nel brindisino, 3 rispettivamente nella provincia di Barletta-Andria-Trani e nel Basso Salento, 1 in provincia di Taranto. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2516.Di questi, 760 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari. La provincia più colpita resta quella di Foggia con 793 vittime.Non ci sono stati aggiornamenti da parte del Comune di Giovinazzo nelle ultime ore. L'ultimo dato, risalente al 30 dicembre, riportava 199 attualmente positivi e 6 vittime da inizio pandemia.