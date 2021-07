Covid, sotto i cento ricoverati in Puglia

Un decesso in Puglia

Sono scesi sotto i cento i posti letto occupati nei reparti Covid pugliesi. Per l'esattezza i ricoverati attuali sono 96 (-6 rispetto a martedì) e 8 sono i pazienti che lottano in terapia intensiva.Nella giornata di ieri, 7 luglio, sono stati individuati altri 49 contagi da Sars CoV2 emersi dall'analisi di 5570 tamponi rinofaringei, pari allo 0,84% del campione totale, dato lievemente superiore alla media nazionale.Dall'inizio dell'epidemia sono quindi 253620 i pugliesi che hanno contratto il virus e con le 141 negativizzazioni delle ultime ore sono 244488 i guariti.Attualmente in Puglia ci sono 2485 positivi (93 in meno rispetto a martedì) e 2389 persone si stanno curando a casa.Non sono stati registrati decessi nel barese. Uno solo morto nella giornata del 7 luglio, deceduto in Salento. Di seguito il riepilogo delle vittime, salite in Puglia a 6647 da inizio pandemia:2274 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1024 Provincia di Taranto720 Provincia Bat675 Provincia di Lecce387 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIl dato di Terlizzi sarà aggiornato nelle prossime ore.