Covid, Sollecito dopo commento de Gennaro: «Vergognosa speculazione su famiglie che hanno perso cari»

Nel ringraziare tutti gli elettori che hanno accordato la loro fiducia alla coalizione a sostegno diil candidato sindaco – sostenuto da sette liste civiche - auspica di potersi confrontare su temi di interesse per i cittadini e non sulle «velate insinuazioni che ormai contraddistinguono e danno la cifra del nostro competitor» (qui il video). A spoglio ancora in corso, nella dichiarazioni a caldo rilasciate dal candidato sostenuto da Sinistra Italiana, si è fatto cenno ai contributi erogati durante la fase Covid dall'Amministrazione ed al coordinamento dell'Assessore alle politiche sociali.«La pandemia è stato l'evento più disastroso per il nostro paese dal dopoguerra – sottolinea– ed il sostegno profuso dall'Amministrazione uscente non ha nulla a che vedere con le nostre pratiche di raccolta del consenso».Respinte al mittente, dalla coalizione vincitrice il primo turno elettorale, le, per cui si ritiene «vergognoso fare speculazione elettorale su famiglie che hanno perso dei cari e stanno ancora facendo i conti con la sofferenza generata dalla pandemia».«Uno scivolone - spiegano dalla coalizione a sostegno di Sollecito -, si spera, di chi evidentemente non ha ancora capito che amministrare è mettersi a servizio della gente, prescindendo dall'interesse politico e dagli schieramenti elettorali di amministratori e cittadini».«Lo attendiamo a confronti seri – chiosa Sollecito - sui temi che interessano Giovinazzo».